Pedro Chagas Freitas: A dor ensina alguma coisa?

Carla Anes

Hoje às 10:24

No «Dois às 10», Pedro Chagas Freitas partilha a sua visão sobre a dor e o amor, elementos centrais no seu novo livro. O escritor reflete sobre como a dor pode ser um processo de autoconhecimento, obrigando-nos a olhar para lugares que de outra forma ignoraríamos. «Difícil responder porque, ao mesmo tempo em que não ensina nada, obriga-nos a olhar para lugares para os quais nós não iríamos olhar», afirma. Aborda também a importância do amor como o oposto da dor, um refúgio e uma resposta aos momentos mais difíceis. A conversa estende-se à luta do seu filho Benjamim contra uma doença crónica rara, destacando a incrível capacidade de adaptação e resiliência do menino. Pedro Chagas Freitas revela como Benjamim, mesmo em momentos de sofrimento, consegue surpreender e animar a família, ensinando-lhes importantes lições de vida. O escritor partilha ainda o medo incontrolável que sente quando ama muito, mas encontra no amor a força para enfrentar os desafios. A experiência do internamento do filho, em 2024, marcou profundamente a sua vida, mas também fortaleceu os laços familiares e a admiração pela coragem de Benjamim. Saiba mais em TVI Player