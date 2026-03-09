No «Dois às 10», partilhamos imagens de alguns momentos de tensão de Pedro dentro da Casa do «Secret Story».
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Pedro comenta momento de tensão dentro da Casa: «Não achei piada, nem graça nenhuma!»
- Hoje às 11:42
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:49
Pedro comenta momento de tensão dentro da Casa: «Não achei piada, nem graça nenhuma!»
Hoje às 11:42
03:48
Empatia ou não pelo segredo do Pedro - O que falhou?
Hoje às 09:59
03:19
Adriano Silva Martins sobre concorrente :«Ele devia moderar-se um bocado»
Hoje às 10:01
06:03
Gonçalo Quinaz sobre concorrente do «Secret Story»: «Não tenho paciência para a argumentação!»
Hoje às 10:07
05:54
Cinha Jardim defende concorrente acusado de intimidar as mulheres da Casa: «Eu acho que ele é provocado por elas»
Hoje às 10:22
06:56
«Não é flor que se cheire!»: Cinha Jardim sobre concorrente do «Secret Story»
Hoje às 10:23
05:21
Cristina Ferreira confessa: «Até para mim enquanto apresentadora tem sido mais difícil...»
Hoje às 10:26
07:11
Adriano Silva Martins acusa concorrente do «Secret Story»: «Ela tem tendência para a mentira»
Hoje às 10:45
06:12
Cinha Jardim «encantada» com concorrente do «Secret Story»: «Este rapaz é a maior graça»
Hoje às 10:45
03:37
Secret Story: Pedro revela as mensagens que tem recebido após o programa
Hoje às 11:16
03:09
Surpreenda-se com imagens do casting de Pedro para o «Secret Story»
Hoje às 11:17
02:25
Pedro sobre a mudança de sexo: «O Lourenço salvou-me!»
Hoje às 11:20
03:28
Cristina Ferreira sobre o casting de Pedro: «Eu tenho de partilhar isto contigo...ficaram todos pasmados»
Hoje às 11:23
05:21
Pedro faz revelação e deixa rasgados elogios a concorrente do «Secret Story»: «Quero que seja o vencedor!»
Hoje às 11:39
04:51
As palavras emocionantes de Cristina Ferreira para Pedro: «Tu vais ser uma ajuda para muita gente.»
Hoje às 11:42
02:52
A luta de Rodrigo: aos 8 anos deixou de andar após suspensão de medicamento
Hoje às 11:53