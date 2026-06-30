Pedro Jorge defende-se de acusações: “Em momento algum usei o Leandro para atacar o João Ricardo”

No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. Ao fazer um balanço da sua participação, responde também às críticas e polémicas que marcaram o pós-programa. Confrontado com as acusações de ter usado Leandro para atacar João Ricardo, defende-se sem hesitações: “Em momento algum usei o Leandro para atacar o João Ricardo”, esclarecendo a sua posição e explicando o contexto das declarações que deram origem à controvérsia.