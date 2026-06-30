Pedro Jorge reage ao 2.º lugar de João Ricardo no “Secret Story – Desafio Final”

No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. Depois de recordar os momentos mais marcantes da aventura e de fazer um balanço da sua participação, reage ao segundo lugar conquistado por João Ricardo na grande final. O vencedor comenta o percurso do ex-concorrente, partilha a sua opinião sobre o desfecho do programa e revela como encarou o resultado.