Pedro Jorge responde às acusações de ter um "ego inflamado": “Em momento algum me fui gabar”

No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. O vencedor responde às críticas de quem o acusa de ter um "ego inflamado". Sem fugir ao tema, garante: “Em momento algum me fui gabar”, explicando a sua postura ao longo do programa e reagindo às opiniões que surgiram dentro e fora da casa.