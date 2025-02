DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Pedro Moreira ajudou Tânia a perder 10kg e revela o segredo para o sucesso

Carla Anes

Hoje às 11:18

No «Dois às 10», Tânia revelou ter perdido mais de 10kg em três meses com a ajuda do personal trainer Pedro Moreira. O plano de treino incluiu 30 minutos de exercício e caminhadas, que Tânia adaptou à sua rotina. Pedro reforçou a importância da alimentação, explicando que o seu plano inclui um livro de receitas e acompanhamento nutricional.

