Com 35 anos, João Jesus é um dos atores mais acarinhados da televisão portuguesa nos dias de hoje. Depois de protagonizar a novela “A Fazenda”, brilha em “Amor à Prova” com Tomás. Hoje, no Dois às 10, o ator fala-nos do seu projeto em teatro e da sua vida privada, que recentemente se tornou notícia depois de assumir romance com Sofia Ribeiro.
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Pela primeira vez, João Jesus fala do namoro com Sofia Ribeiro: «Nada previa isto»
- Dois às 10
- Ontem às 10:28
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