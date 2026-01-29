Pensava ser apenas um alto no pescoço, mas é um cancro: «Ver que posso ficar sem cabelo assusta»

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Maria Inês, uma jovem de 26 anos cuja vida parecia estar no melhor caminho. Enfermeira dedicada, rodeada de amigos, entre o trabalho, o ginásio e os passeios, vivia dias felizes — até que um pequeno sinal mudou tudo. Um inchaço no pescoço levou a exames e, há poucos dias, chegou o diagnóstico: linfoma. Maria Inês iniciou agora os tratamentos e vem partilhar connosco o impacto desta notícia, os medos, a força e a esperança com que enfrenta este novo e inesperado desafio.