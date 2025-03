Perdeu o companheiro, o filho bebé e o outro filho luta contra leucemia - Clotilde: «Porque é que Deus me fez isto?»

Carla Anes

Há 3h e 20min

No «Dois às 10», Cláudia e Clotilde recordaram os momentos mais marcantes e difíceis das suas vidas. Cláudia teve de deixar os estudos para cuidar da irmã mais nova. Mais tarde, o marido de Clotilde, João, ficou tetraplégico após um mergulho. Cláudia mudou-se para casa da irmã para ajudar a cuidar do sobrinho, Guilherme. A tragédia voltou a acontecer quando João faleceu, e algum tempo depois, Guilherme foi diagnosticado com cancro. Mais tarde, nasceu o filho de Rosário, Joãozinho, que viria a falecer também ele de cancro, pouco tempo depois. Cláudia foi diagnosticada com um tumor raro e venceu a doença. As irmãs não escondem a dor e sofrimento com que vivem diariamente. Saiba mais em TVI Player