"Perdi uma filha": Raquel relata dor de cuidar da mãe portadora de demência

No «Dois às 10», Raquel conta que a missão dela na terra é ser cuidadora. Conta que a demência da mãe foi galopante e derivada de pequenos AVC’s isquémicos. Raquel compara o cuidar da mãe com o cuidar de um bebé pois a mãe perdeu as faculdades muito rápido. Refere que a mãe se deitou mais ou menos bem e acordou sem saber de nada. Um dia a mãe não era capaz de ir á casa de banho sozinha e no dia seguinte já não se conseguia levantar. Raquel explica que a perda da mãe foi difícil de gerir pois tinha de continuar a tratar do pai e de tudo o resto.