Perigo de vida constante: A luta diária de uma jovem, de 16 anos, contra alergias que podem ser fatais

No «Dois às 10», a adolescência de Kiki é marcada por alergias graves que impõem restrições alimentares e desafiam a sua vida social. A ida a restaurantes com amigos torna-se uma tarefa complexa, exigindo atenção redobrada para evitar contaminações. Kiki demonstra maturidade ao lidar com a situação, mas confessa sentir-se condicionada em algumas situações. A conversa aborda ainda a gravidade dos choques anafiláticos e a necessidade de adrenalina em casos de emergência, revelando a fragilidade da situação. A memória de infância de Kiki, quando podia desfrutar de chamuças com o avô, serve de contraste com as restrições atuais. A esperança reside na medicação e nos tratamentos de imunoterapia, que prometem uma vida mais estável para Kiki, embora as alergias sejam uma condição a gerir para sempre.