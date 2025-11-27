Pertence a duas gerações de nomes marcantes do país e destaca-se com uma trajetória pouco convencional

No «Dois às 10», Martim Sousa Tavares, maestro de renome, revela a sua mais recente aventura: o universo infantil. Hoje, partilha os segredos desta nova faceta, as inspirações por detrás do projeto e o que o levou a explorar a música para os mais pequenos, prometendo encantar famílias e miúdos com a sua criatividade única.