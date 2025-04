Pesavam 718 quilos em conjunto: os desafios invisíveis após a perda de 345 quilos

No «Dois às 10», conhecemos os guerreiros do Bari dizem como chegaram ao excesso de peso e como foram vivendo. Falam da infância e de como lidaram com o excesso de peso. A imagem que tinham deles próprios era desassustada da realidade e ainda hoje alguns deles têm uma imagem desfasada. Estão magros, mas veem se gordos, é como se não tivessem identidade. Em conjunto, pesavam 718kg! Mas uma mudança na vida deles levou a que conseguissem perder ao todo: 345kg.