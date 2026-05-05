No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente da pequena Pilar, de apenas 4 anos, que vive com uma doença de pele rara que lhe provoca feridas no corpo. Os pais, Tarciana e Márcio, dedicam-se inteiramente ao seu cuidado, enfrentando diariamente desafios exigentes. Entre a dor, as limitações e os riscos constantes, esta família luta com coragem e amor para garantir que, acima de tudo, a Pilar possa viver momentos de alegria e ser uma criança feliz.
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Pilar tem quatro anos e uma doença rara deixa-lhe o corpo em ferida
- Dois às 10
- Ontem às 11:19
NESTE PROGRAMA
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