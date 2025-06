Pimpinha Jardim pondera mudança para o Porto: Um novo começo?

No «Dois às 10», Pimpinha considerou mudar-se para o Porto como uma forma de recomeçar, procurando uma «lufada de ar fresco». No entanto, a preocupação com o bem-estar dos filhos, que têm as suas vidas estabelecidas em Lisboa, impede-na de tomar uma decisão definitiva. A experiência da sua mãe ao se separar oferece-lhe uma nova perspetiva sobre a dificuldade da mudança e separação dos pais. A mãe de Pimpinha surge como uma figura de apoio, capaz de oferecer conselhos valiosos neste momento de transição. A prioridade de Pimpinha é o bem-estar dos filhos, procurando encontrar um equilíbrio entre as suas necessidades emocionais e as dos filhos. Saiba mais em TVI Player