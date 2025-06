No «Dois às 10», Pimpinha Jardim partilha as suas reflexões sobre o final do casamento e o impacto emocional nos filhos, revela a dificuldade em lidar com as emoções do filho mais novo, que não compreende a mudança na sua vida. A gestão das emoções dos filhos e as suas próprias emoções estão interligadas, tornando o processo ainda mais desafiante.