«Pipis é uma coisa que não se tem falado nada nos últimos dias!» - Cristina Ferreira brinca com convidada

Carla Anes

Hoje às 10:41

No «Dois às 10», recebemos Rosário Guerra e as suas amigas do Clube Recreativo AJAX de Odivelas. O grupo trouxe petiscos caseiros, incluindo as famosas moelas do clube, e partilhou histórias divertidas sobre a sua amizade e as atividades que realizam juntas, como ginástica e caminhadas. O clube, fundado em 1969, tornou-se uma segunda família para estas amigas.