Polémica! Atriz pede desculpas a Luís Figo

Carla Anes

Hoje às 10:39

No «Dois às 10», a polémica entre Luís Figo e uma atriz ganha destaque. Após a atriz ter insinuado um envolvimento com o ex-jogador, Figo exigiu um pedido de desculpas público, levando a uma escalada de eventos que capturaram a atenção da mídia. Gonçalo Quinaz detalha: «Sim, deu a entender que tinha estado, insinuou num programa de televisão». A situação rapidamente se intensificou, com Figo a usar as redes sociais para expressar o seu descontentamento. Quinaz relata que Figo «apertou um bocadinho com ela» na rede social X, culminando na ameaça de levar o caso para tribunal. A pressão surtiu efeito, e a agente da atriz, juntamente com a sua empresa, prontamente pediram desculpas. A própria atriz também se retratou, tentando minimizar o impacto das suas declarações iniciais. Cinha Jardim acrescenta que a atriz também mencionou outros jogadores de futebol, sugerindo um padrão de comportamento. Adriano complementa, referindo-se a outro caso semelhante envolvendo Iker Casillas, onde este também desmentiu qualquer envolvimento sério. A discussão no «Dois às 10» explora as nuances desta polémica, desde as insinuações iniciais até às retratações e potenciais consequências legais.

