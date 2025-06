Polémica instalada - Comentadores surpreendem com opiniões que ninguém esperava!

No «Dois às 10», a polémica instalou-se com o comportamento de Luís e a recusa de Carolina em ceder a sua camisola. As acusações de Luís contra Diogo, insinuando um relacionamento com Carolina, geraram desconforto. A atitude de Carolina, ao negar partilhar a camisola, desencadeou uma análise sobre as regras da casa e as consequências das suas ações. Luísa Castel-Branco comentou: «Eu tenho visto a Carolina a ter alguns comportamentos que até então não tinha visto», refletindo sobre a crescente tensão entre os concorrentes. A recusa de Carolina em cumprir uma dinâmica imposta pelo «Big Brother» levou à sua nomeação, levantando questões sobre a sua saturação em relação a Luís e o impacto das suas ações no jogo. Saiba mais em TVI Player