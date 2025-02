Polenta cremosa com carne: uma receita do Chef Hernâni para aquecer os dias frios de inverno

Carla Anes

Hoje às 11:15

No «Dois às 10», o Chef Hernâni Ermida preparou uma polenta cremosa com queijo e carne. A receita, que ele afirma ser pouco conhecida e por vezes confundida com outras preparações à base de milho, é uma sugestão reconfortante e saborosa para os dias frios. Acompanhada por carne desfiada estufada e queijo, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira provaram e aprovaram a receita. O Chef partilhou ainda dicas e sugestões de variações para o prato, incluindo uma versão vegetariana e uma versão com ovo escalfado, inspirada na culinária da Toscana.

