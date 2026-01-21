VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Portadora de uma deficiência, Joana duvidou do interesse do parceiro: “Achei que havia uma aposta envolvida”

No “Dois às 10”, conhecemos a história inspiradora de Joana, que durante muitos anos foi alvo de discriminação e preconceito por ter nascido com uma deficiência. Hoje, recusa viver refém dessa condição e apresenta-se como um verdadeiro exemplo de superação: encontrou o amor, concluiu a sua licenciatura e realizou o sonho de ser mãe de uma menina.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 57min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Apesar do preconceito, Luís prometeu ficar ao lado da mulher com uma deficiência

Há 2h e 42min

Joana, portadora de deficiência, sobre o parceiro: “Não achei que um rapaz como ele fosse olhar para uma rapariga como eu”

Há 2h e 49min

Braço direito de Joana é mais curto, não tem cotovelo e a mão só tem três dedos

Há 2h e 57min

Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”

Há 3h e 1min

Marido de Filipe Delgado comenta a postura do recruta: “Ele joga com a ironia”

Há 3h e 6min

Marido de Filipe Delgado faz desabafo: “Não tem sido fácil”

Há 3h e 8min

A história de amor de Filipe Delgado e João Calado. Eis como o casal se conheceu há 13 anos

Há 3h e 12min
MAIS

Mais Vistos

Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”

Há 3h e 1min

Disse “sim” ao namorado, sem saber que ele já tinha pedido outra mulher em casamento

Hoje às 10:06

Suzana Garcia sobre colega da TVI: “É uma pessoa ‘fora da caixa’ na profissão que exerce”

Ontem às 12:46

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

Há 53 min

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Ontem às 16:45

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Ana Guiomar mostra-se em lágrimas ao realizar um dos maiores sonhos: «Hoje foi o dia»

Hoje às 09:32

Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Ontem às 14:30

Lembra-se de Catarina e Tiago do «Inspetor Max»? Veja como os irmãos da ficção cresceram

Ontem às 09:34

Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

19 jan, 15:26

Fotos

«Já reparaste que ela tem um braço mais curto?»: Luís ignorou os comentários cruéis e vive um grande amor ao lado de Joana

Há 33 min

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

Há 53 min

Ainda não tem ténis certos para o ginásio? Estes são os mais vendidos da Amazon e custam menos de 40 euros

Há 2h e 10min

Este homem roubou o coração ao famoso que está a brilhar na TVI, depois de o ter visto numa novela

Há 2h e 42min