No “Dois às 10”, conhecemos a história inspiradora de Joana, que durante muitos anos foi alvo de discriminação e preconceito por ter nascido com uma deficiência. Hoje, recusa viver refém dessa condição e apresenta-se como um verdadeiro exemplo de superação: encontrou o amor, concluiu a sua licenciatura e realizou o sonho de ser mãe de uma menina.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Portadora de uma deficiência, Joana duvidou do interesse do parceiro: “Achei que havia uma aposta envolvida”
- Joana Lopes
- Há 2h e 57min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:13
Portadora de uma deficiência, Joana duvidou do interesse do parceiro: “Achei que havia uma aposta envolvida”
Há 2h e 57min
04:12
Disse “sim” ao namorado, sem saber que ele já tinha pedido outra mulher em casamento
Hoje às 10:06
05:53
Depois de seis namoradas e uma relação de nove anos, chegou aos 44 solteiro e sem filhos
Hoje às 10:20
01:26
"Demorei, mas acertei": Cláudio Ramos fala de amor e de como é importante estar aberto aos outros
Hoje às 10:25
07:21
De um marido 20 anos mais velho a outro 18 anos mais novo. Rosa apaixonou-se por homens de gerações diferentes
Hoje às 10:31
02:14
Mãe de Filipe Delgado mostra o filho como nunca o vimos
Há 3h e 15min
03:38
A história de amor de Filipe Delgado e João Calado. Eis como o casal se conheceu há 13 anos
Há 3h e 12min
03:38
Novela da TVI, há 13 anos, juntou Filipe Delgado e João Calado. Eis a história que ninguém conhecia
Há 3h e 12min
03:13
Marido de Filipe Delgado faz desabafo: “Não tem sido fácil”
Há 3h e 8min
02:01
Marido de Filipe Delgado comenta a postura do recruta: “Ele joga com a ironia”
Há 3h e 6min
02:45
Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”
Há 3h e 1min
03:13
Braço direito de Joana é mais curto, não tem cotovelo e a mão só tem três dedos
Há 2h e 57min
02:19
Joana, portadora de deficiência, sobre o parceiro: “Não achei que um rapaz como ele fosse olhar para uma rapariga como eu”
Há 2h e 49min
03:29
Apesar do preconceito, Luís prometeu ficar ao lado da mulher com uma deficiência
Há 2h e 42min