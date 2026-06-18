VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Prenda de luxo de Dylan a Inês gera polémica: «É para o like»

No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins comentam presente de luxo que Dylan ofereceu a Inês.

  • Hoje às 10:32
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

00:35

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

Hoje às 11:54
11:18

Madrasta terá confessado assassínio da filha do companheiro por vingança. Alega que o homem agredia os seus filhos

Hoje às 12:46
01:53

Cristina Ferreira rendida a foto de bebé de figura pública: Veja a reação

Hoje às 09:54
02:44

Lurdes lembra os últimos dias da filha com cancro: “Ia à igreja pedir para Deus a levar”

Ontem às 11:41
04:31

Secret Story: A confissão inédita de Cristina Ferreira sobre os concorrentes

Hoje às 10:02
03:03

Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e haverá um nono crime: «Disseram que é mais grave do que todos os outros»

Hoje às 10:49

Vídeos

Madrasta terá confessado assassínio da filha do companheiro por vingança. Alega que o homem agredia os seus filhos

Hoje às 12:46

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

Hoje às 11:54

Diagnosticada com tumor cerebral aos 17 anos, Mariana confessa: «Estou grata por ter tido a doença»

Hoje às 11:50

Aos 17 anos, Mariana teve um tumor cerebral: «Perguntaram-me a idade e disse que tinha 80»

Hoje às 11:45

Cristina Ferreira deixa elogios a famoso português: «És das pessoas de quem eu mais gosto do meio»

Hoje às 11:39

Toy e a mãe dos filhos estão de relações cortadas: «Passaram-se coisas muito graves»

Hoje às 11:35

Toy revela: «O meu pai não foi ao meu casamento»

Hoje às 11:29
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

Hoje às 11:54

Madrasta terá confessado assassínio da filha do companheiro por vingança. Alega que o homem agredia os seus filhos

Hoje às 12:46

Cristina Ferreira rendida a foto de bebé de figura pública: Veja a reação

Hoje às 09:54

Lurdes lembra os últimos dias da filha com cancro: “Ia à igreja pedir para Deus a levar”

Ontem às 11:41

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fora do Estúdio

Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

Hoje às 15:57

O segredo que Dylan Fonte conseguiu guardar de Inês Gama: «Um mês a esconder»

Hoje às 09:32

Secret Story. Liliana faz revelação surpreendente sobre possível reencontro com o ex-noivo Zé

Ontem às 16:07

Após separar-se de Afonso Leitão, Catarina Miranda «abre os cordões à bolsa» e volta a sorrir: «Mereces isso e muito mais»

Ontem às 13:58

Fotos

Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

Hoje às 15:57

O crime que está a chocar Portugal. Madrasta terá confessado assassínio de criança de 8 anos

Hoje às 15:34

De relações cortadas, Toy fala sobre a ex-mulher: «Foram coisas demasiado graves para eu conseguir aceitar»

Hoje às 14:42

Cinha Jardim fala sobre o novo namorado de Pimpinha Jardim e destaca coincidência: «É a filha que repete a minha história»

Hoje às 11:37