Previsão de Gonçalo Quinaz sobre o Secret Story concretiza-se: «Eu disse aqui há 8 dias...»

No «Dois às 10», expulsão de Leandro deixa estúdio em alvoroço. 

  • Hoje às 10:04
Comboio atropela e mata 100 ovelhas

Hoje às 12:51

Sogro expulsa o genro e festa acaba em sangue

Hoje às 12:24

As desilusões de Leandro após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa

Hoje às 12:21

Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»

Hoje às 11:57

Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro

Hoje às 11:57

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

Hoje às 11:51

Leandro deixa duras críticas a Pedro e Marisa: «Aquela relação não tem nada de saudável»

Hoje às 11:49
A reação imperdível de Cristina Ferreira à imitação de Cláudio Ramos: «Noéliaaa...»

Hoje às 09:53

Cristina Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece tudo sobre os castings de Liliana e Zé

Hoje às 10:34

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Há 3h e 14min

Rute Cardoso ‘carrega’ Diogo Jota ao peito e emociona fãs ao cumprir objetivo pessoal

Hoje às 09:41

Este foi o momento da Gala do «Secret Story» que ninguém percebeu e que gerou reações opostas de Marisa e Pedro

Hoje às 09:22

Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu

Hoje às 09:02

Este robot aspira, lava e evita obstáculos. E está com 74% de desconto

Há 6 min

Cristina Ferreira conta o que nunca disse a Leandro: «Acho que te faltou uma coisa»

Há 1h e 8min

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Há 3h e 14min

A pergunta de Cristina Ferreira que Leandro não conseguiu de responder

Há 3h e 39min