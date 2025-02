Previsões para Cláudio Ramos: Saiba o que dizem as cartas sobre o futuro do apresentador

Carla Anes

Hoje às 10:09

No «Dois às 10», Palmira, taróloga convidada, fez uma leitura de cartas para Cláudio Ramos. Palmira tirou então as cartas para o apresentador e fez uma leitura sobre o seu futuro amoroso e profissional para o ano de 2025. As cartas revelaram sucesso no amor mas também conflitos e um término. No entanto, um "sol" no futuro do apresentador trouxe à conversa a esperança de "coisas boas".

