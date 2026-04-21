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Primeira entrevista de Hugo após ser expulso do Secret Story - Veja a conversa completa

Hugo saiu na semana da final do Secret Story e esteve no Dois às 10 para fazer o balanço do jogo e abordou o que será a sua relação com Sara.

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:45
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