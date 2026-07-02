Marisa Susana marcou presença no programa "Dois às 10" para a primeira entrevista depois de ter conquistado o quarto lugar no "Secret Story – Desafio Final".
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Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa
- Dois às 10
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Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa
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