Primos direitos casam-se: «Eu gostava muito dele e ele de mim»

No «Dois às 10», recebemos Maria da Conceição, uma mulher de 89 anos que viveu toda a sua vida sem saber ler nem escrever. Crescida numa família ligada à agricultura, conta-nos como os seus pais consideraram que não precisava de ir à escola, ao contrário dos irmãos, que carinhosamente chama de «cachopos». Maria partilha as memórias da sua infância, o trabalho árduo no campo e a alegria que encontrou no que conseguiu aprender ao longo da vida. Só aos 70 anos aprendeu a escrever o seu próprio nome, mas garante que o que mais deseja é ter saúde e continuar a viver com felicidade e risos. Uma conversa comovente sobre a simplicidade da vida, os sonhos e a sabedoria adquirida com a experiência.