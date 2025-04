Princesa Leonor: Fotos polémicas em biquíni geram debate - Escândalo ou liberdade real?

No «Dois às 10», a discussão sobre as fotografias da Princesa Leonor em biquíni ganhou contornos inesperados. A comparação com a realeza inglesa e os seus protocolos rigorosos veio à tona, levantando a questão: existe um manual de conduta para a exposição da família real espanhola? A conversa azedou quando o escândalo de Sara e André foi trazido à baila, contrastando a leveza das fotos de Leonor com a polémica das imagens íntimas do passado. «Eu lembro-me, e isso sim achei grave, a do André, como é que ela se chama, a Sara, aparecer naqueles... Mas era a chupar o dedo do pé do outro», comentaram, evidenciando a diferença de impacto. Será que a imprensa espanhola ultrapassou os limites ou apenas retratou a realidade de uma jovem princesa a desfrutar de um momento de lazer? Saiba mais em TVI Player