Programa da TVI mudou a vida de Luís em 3 meses. Cristina Ferreira recorda: “Foi muito difícil ter o Luís à nossa frente”

No “Dois às 10”, voltamos a receber Luís. Em fevereiro, chegou ao programa em desespero, com feridas graves espalhadas pelas pernas, pés e mãos, que lhe provocavam dores intensas e o deixavam completamente incapacitado. Hoje, recordamos o seu testemunho emocionante, marcado pela coragem, pela luta diária e pela esperança num futuro melhor.

A ajuda chegou depois da sua partilha no programa. Luís encontrou apoio na Clínica “Fluxu”, em Penafiel, onde o enfermeiro Tiago teve um papel fundamental na sua recuperação, conseguindo devolver-lhe qualidade de vida, esperança e um novo sorriso.