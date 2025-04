«Quando era criança achava que ninguém gostava de mim» - Testemunhos emotivos de quem vive com Borderline

No «Dois às 10», Sara Nunes e Carolina Raposo partilharam as suas experiências de vida com Perturbação de Personalidade Borderline. Sara descreveu a sua infância como solitária e marcada por sentimentos de rejeição, revelando ter sido vítima de bullying. Durante a adolescência, expressou a sua revolta através de comportamentos rebeldes, como fugir de casa, cortar o cabelo e automutilar-se. Aos 30 anos, foi diagnosticada com Borderline, o que lhe trouxe alívio por finalmente compreender a origem dos seus comportamentos. Já Carolina, recordou os desafios enfrentados antes do diagnóstico correto, incluindo diagnósticos errados de esquizofrenia e bipolaridade, e a medicação excessiva que não surtia efeito. Ambas destacaram a importância do acompanhamento psicológico e psiquiátrico na gestão da perturbação, e partilharam a forma como esta condição afeta as suas vidas e as dos seus familiares