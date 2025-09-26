VÍDEO SEGUINTE
«Quando vi esta fotografia lembrei-me dos campos de concentração nazis»: sobrinha deixava tio idoso trancado, sem luz e à fome

No «Dois às 10», trazemos um caso chocante de um idoso que foi encontrado mantido em cativeiro, em condições insalubres e em estado de desnutrição grave. As imagens divulgadas são perturbadoras e revelam a gravidade da situação em que a vítima se encontrava.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:34
