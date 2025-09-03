Quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais? A resposta de Susana Dias Ramos pode surpreender

No «Dois às 10», Susana Dias Ramos respondeu a uma das perguntas mais curiosas do consultório dos Doutores do Amor: quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais. A especialista desmistifica os mitos e dá uma resposta que pode surpreender muitos casais, trazendo dicas sobre intimidade, comunicação e expectativas realistas no relacionamento.