No "Dois às 10", dedicamo-nos ao tema da saúde numa época particularmente exigente, em que o frio se intensifica e traz consigo novos desafios para o bem-estar físico e emocional. Abordamos cuidados essenciais, alertas importantes e conselhos práticos para enfrentar as baixas temperaturas com mais proteção, equilíbrio e qualidade de vida.
Quase ninguém sabe que este alimento diminui a absorção do ferro
- Joana Lopes
- Há 3h e 41min
04:42
Quase ninguém sabe que este alimento diminui a absorção do ferro
Há 3h e 41min
09:06
Nutricionista dá dicas para aumentar o sistema imunitário no pico da Gripe A
Há 3h e 49min
09:06
Estes são os cinco alimentos indispensáveis para não adoecer no inverno
Há 3h e 45min
02:11
Pode o frio piorar algumas doenças? Médico deixa alertas
Há 3h e 37min
10:08
Nem todas as dores de cabeça são iguais. Saiba identificar os sintomas da Cefaleia em Salvas
Há 3h e 27min
08:09
Frieiras, dormência ou formigueiro nas mãos são sintomas de uma doença que pode ser mais grave do que parece
Há 3h e 24min
03:35
