No “Dois às 10”, falamos sobre a preocupação crescente dos donos de animais de estimação durante as recentes semanas de mau tempo. Perante situações de emergência, muitos questionam-se sobre como agir para proteger os seus companheiros de quatro patas. A veterinária Soraia vem esclarecer o que fazer nestes momentos críticos, partilhando conselhos práticos para agir com segurança e, sobretudo, para prevenir riscos e estar preparado para qualquer imprevisto.
Que cuidados devemos ter com os animais durante uma tempestade? Veterinária explica
Joana Lopes
Há 51 min
