VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Quem é que não se lembra da gémea Petra Spínola? Veja como está hoje

No «Dois às 10», recebemos duas das figuras mais marcantes da história dos reality shows em Portugal. Ambas partilharam a casa do «Secret Story 3» e deram muito que falar. A primeira convidada entrou acompanhada da irmã gémea e rapidamente conquistou a atenção do público — recorda-se de Petra Spínola? Petra viveu momentos intensos dentro da casa, incluindo a relação inesperada entre a sua irmã e o então ex-namorado de Fábio. Mas não foi a única a deixar marca. A segunda convidada entrou no jogo com 26 anos e depressa ficou conhecida como a «vilã das vilãs»: Alexandra Ferreira. Hoje, no nosso programa, recordamos a entrada destas concorrentes, os momentos mais marcantes da sua participação e revemos como tudo aconteceu.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 49min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Insólito! Duas idosas de 81 anos foram detidas por atearem 11 incêndios: «Foi um choque para a população»

Há 2h e 41min

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Há 2h e 53min

Augusta morreu uma semana após ver concretizado o seu maior sonho

Há 3h e 10min

Petra Spínola recorda gravidez de risco: «Disseram-me para não escolher nomes»

Há 3h e 15min

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Há 3h e 15min

Ex-concorrentes polémicas de reality shows comentam o mais recente «Secret Story»: «Não simpatizo com ela»

Há 3h e 18min

Alexandra Ferreira recorda participação no «Secret Story»: «Não queria falar nisso, mas…»

Há 3h e 21min
MAIS

Mais Vistos

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Ontem às 10:57

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Há 2h e 53min

Cristina Ferreira recebe criança especial: «Quando for grande, quero ser igual à Cristina Ferreira»

Ontem às 09:59

Primos direitos casam-se: «Eu gostava muito dele e ele de mim»

Ontem às 10:40

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Ontem às 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Há 3h e 39min

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Hoje às 09:40

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Ontem às 15:55

Fotos

Cuidado: estas etiquetas podem estar a enganá-lo na hora das compras

Há 10 min

Após gravidez de risco, Petra Spínola apresenta as filhas gémeas na televisão

Há 24 min

Bruna Gomes não dispensa este modelador de cabelo (e percebe-se porquê)

Há 26 min

Diga adeus ao escorredor para a loiça: esta tendência revoluciona a organização da cozinha

Há 40 min