Quem espera sempre alcança. Rui teve de pedir a namorada cinco vezes em namoro: «Estava convencido de que ela ia aceitar»

No «Dois às 10», conheceram-se há nove anos, num aniversário para onde nenhum dos dois queria ir. Foram as mães que insistiram e, sem imaginarem, um encontro ao acaso mudou-lhes a vida. O Rui ficou fascinado pela Inês desde o primeiro instante e nunca desistiu de a conquistar. Durante meses pediu-a em namoro, vezes sem conta, até que ela percebeu que aquele homem já era muito mais do que um amigo. Pelo meio, aprenderam a lidar com a distância. A profissão de comissário de bordo levou Rui para longe durante longos períodos, mas nem os fusos horários conseguiram abalar uma relação construída com confiança, diálogo e vontade de fazer resultar. Hoje vivem juntos, já compraram casa e continuam a sonhar lado a lado. O pedido de casamento aconteceu ao pôr do sol, em Santorini, num momento que Inês garante nunca ter imaginado. Agora, preparam o grande dia com a mesma serenidade com que construíram esta história de amor, passo a passo, sem pressas, mas sempre na mesma direção.