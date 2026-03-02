No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a gala de domingo do “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram a noite. O trio debate ainda as dinâmicas da casa, as estratégias e os momentos mais surpreendentes que estão a dar que falar.
Quem sairá do “Secret Story 10” no próximo domingo? Assista aos palpites
- Joana Lopes
- Há 3h e 56min
NESTE PROGRAMA
05:48
Quem sairá do “Secret Story 10” no próximo domingo? Assista aos palpites
Há 3h e 56min
04:03
Cristina Ferreira sobre a saída de concorrente do “Secret Story 10”: “A Liliana não se aguentou”
Hoje às 10:14
05:05
Cristina Ferreira sobre concorrente do “Secret Story 10”: “É uma pessoa que foge à norma”
Hoje às 10:21
06:18
Casa do “Secret Story 10” posiciona-se contra Ana. Cristina Ferreira reage: “Não é coisa que toda a gente aguente”
Hoje às 10:28
02:22
Cristina Ferreira destaca momento da gala do “Secret Story 10”: “Quando uma mãe fala, o país para”
Hoje às 10:36
03:27
Cristina Ferreira promete juntar concorrentes do “Secret Story 10”: “Vamos fazer por isso”
Hoje às 10:43
04:21
Adriano Silva Martins critica comentário de Hugo sobre a transexualidade: “Tenho pena”
Hoje às 10:48
03:39
Após ser elogiado por Cristina Ferreira num cenário devastador, jornalista da TVI dá a conhecer o homem que poucos conhecem
Há 3h e 55min
03:28
Morte de irmão de jornalista da TVI foi notícia em todas as televisões: “Foram 58 dias de muito sofrimento”
Há 3h e 54min
05:40
Tornou-se notícia em 2009 pela sua morte e só agora se descobriu que era irmão de uma figura conhecida da TVI
Há 3h e 52min
03:02
Rosto da TVI agradece elogio público de Cristina Ferreira: “Não sei como agradecer”
Há 3h e 46min
03:02
Cristina Ferreira emociona-se com rosto da TVI: “São estas pessoas que nos agarram à televisão”
Há 3h e 45min
02:43
“Tinham um bom segredo e agiram pouco?”: Cristina Ferreira questiona Ricky
Há 3h e 22min
02:43
Ricky aponta “deslize” de Liliana que quase ninguém percebeu: “Prejudicou-nos muito”
Há 3h e 18min
03:08
Ricky partilha os motivos que o fizeram ganhar peso
Há 3h e 5min
03:08
Ricky recorda problemas “muito difíceis” na relação com Liliana
Há 3h e 4min