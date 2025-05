Quem vai abandonar a casa do «Big Brother»? Mães de concorrentes respondem

No «Dois às 10», a tensão aumenta no «Big Brother» com Carina, Sara, Igor e Manuel Cavaco em risco de eliminação. A incerteza paira no ar sobre quem deixará a casa este sábado à noite. As nomeações desta semana trouxeram à tona discussões acaloradas e estratégias para evitar o temido confronto com o público. As mães dos nomeados revelam quem acredita que será escolhido para abandonar o jogo. Saiba mais em TVI Player