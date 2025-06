Quer vender a sua casa? Este pode ser o melhor mês para este signo o fazer

No «Dois às 10», Joana Dias traz-nos, como sempre, as previsões mais esperadas para o novo mês que se aproxima — julho! Com o seu habitual olhar atento ao oráculo, revela o que os astros reservam para cada signo no amor, no trabalho e na saúde. E há novidades surpreendentes!

Se é do signo Carneiro e está a pensar vender a sua casa, este pode ser mesmo o momento ideal para o fazer. As energias do mês alinham-se para favorecer decisões imobiliárias e transações importantes. Mas há mais: os nativos de Carneiro em casal vão viver um período sereno, repleto de alegria e cumplicidade.

Não perca esta análise detalhada, signo a signo, que pode dar-lhe o empurrão que precisava para tomar aquela decisão tão aguardada. Será Julho o mês das grandes mudanças?