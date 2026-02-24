No “Dois às 10”, recebemos Filipe Delgado, o recruta que conquistou o 3.º lugar na “1.ª Companhia”. Numa conversa intimista e cheia de emoção, conhecemos melhor Filipe Delgado, que enfrentou desafios intensos, superou os seus limites e marcou o público com a sua personalidade.
Radiante por ter recebido uma mensagem de Cristina Ferreira, Filipe Delgado afirma: “Isto é mesmo a Cristina a falar”
Radiante por ter recebido uma mensagem de Cristina Ferreira, Filipe Delgado afirma: “Isto é mesmo a Cristina a falar”
Após várias reviravoltas, João Paulo Rodrigues confessa: “Nunca planeei esta vida”
Cristina Ferreira partilha recordação do filho com Manuel Luís Goucha nos bastidores da TVI
Separado e longe das filhas, João Paulo Rodrigues confessa: “Às vezes, sinto-me sozinho”
“Estás solteiro?”: Cristina Ferreira questiona João Paulo Rodrigues
Cristina Ferreira termina entrevista a João Paulo Rodrigues com abraço emotivo
Cristina Ferreira afirma: “Passei anos solteira e muito feliz”
“Ou estou grávida ou estou a morrer”: Sara e Moisés contam como descobriram a gravidez
Muitos duvidaram desta relação. Agora, anos depois, ex-concorrentes revelam que vão ser pais
Sara e Moisés revelam se já sabem o sexo do bebé
Filipe Delgado conhece Cristina Ferreira: “Finalmente, tenho o teu abraço”
Filipe Delgado confessa admiração por Cristina Ferreira: “Chorei muito”
Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: “Tu não sabes, mas eu vou-te dizer”
Filipe Delgado revela que já ficou à porta de um reality show da TVI: “Pensei mesmo que ia entrar”
“Já começava a sentir alguma atração por rapazes”: Filipe Delgado fala sobre a separação da mãe do filho
Filipe Delgado pôs fim ao casamento sem explicar que a razão estava ligada à sua orientação sexual
