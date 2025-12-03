Rafael acordou amputado após um acidente do qual não se lembra

No «Dois às 10», recebemos Rafael, um jovem cuja vida mudou para sempre após um grave acidente de carro que lhe deixou cicatrizes profundas — não só no corpo, mas também na forma como vê o mundo. Quase uma década depois, Rafael continua sem recordar absolutamente nada do que aconteceu naquele dia, como se tivesse sido apagado da sua história. As marcas físicas, essas, permanecem bem visíveis e irreversíveis, lembrando-lhe diariamente um episódio que a sua memória insiste em não guardar. Hoje, partilha connosco o seu percurso de superação, resiliência e reconstrução.