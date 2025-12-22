Reação da mãe de Liliana à pergunta da concorrente do «Secret Story» dá que falar

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins analisam os acontecimentos da gala do «Secret Story», marcada pela expulsão de Fábio. A emoção tomou conta de Liliana Oliveira na gala da “Casa dos Segredos 9” deste domingo, dia 21 de dezembro. Depois de mais de três meses sem qualquer contacto com a família, a psicóloga reencontrou finalmente a mãe, Lurdes Oliveira, num momento intenso e carregado de sentimentos.