Rebeca operada de urgência! «Tive de desmarcar todos os concertos»

No «Dois às 10», foi discutida a recente operação de urgência a que a cantora Rebeca foi submetida, devido a um problema de saúde. Cláudio Ramos esclareceu que o problema não está relacionado com os dois cancros que a cantora já teve, um na tiróide e outro na mama. Devido à cirurgia, Rebeca foi forçada a cancelar a maioria dos seus concertos. A conversa também abordou as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que têm de lidar com a menopausa precoce, levando Isabel Figueira a partilhar a sua experiência. Saiba mais em TVI Player