Rebeca sobre o cancro: «O medo dele voltar é o que mais me custa»

No «Dois às 10», Rebeca fala abertamente sobre a ansiedade que sente em relação ao cancro, mesmo após oito anos do diagnóstico inicial. O medo da recorrência é uma constante em sua vida, intensificado pela frequência dos exames de rastreio. Rebeca admite que, apesar de se esforçar para manter uma atitude positiva, a sombra da doença paira sobre ela. «Eu acho que é realmente o que mais me custa, realmente, é o medo dele voltar», desabafa, expressando a angústia que a acompanha. A busca por leveza e felicidade torna-se um desafio diário, com o «calendário» de exames a lembrá-la constantemente da sua vulnerabilidade. No entanto, Rebeca encontra força na fé e no amor do filho, que se tornam os seus maiores motivadores para seguir em frente e enfrentar os seus medos. A sua história é um testemunho de coragem e resiliência, inspirando outros a não desistirem da esperança. Saiba mais em TVI Player