Rebeca sobre problema de saúde: «Cantei sentada com uma hemorragia horrível»

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:55
No «Dois às 10», Rebeca abriu o coração e falou sobre o susto de saúde que a obrigou a parar a carreira temporariamente. A cantora, uma das mais acarinhadas pelo público português, enfrentou hemorragias abundantes provocadas por adenomiose — uma doença ginecológica que causa dores intensas e menstruações prolongadas. A situação levou-a ao hospital, onde teve de ser operada de urgência, retirar os ovários, trompas e útero, e receber duas transfusões de sangue. Rebeca confessou que temeu enfrentar um cancro pela terceira vez, depois de já ter vencido dois no passado. Recuperada, já voltou aos palcos com energia renovada e uma agenda cheia, contando ainda com o apoio especial do filho, Robim, que a acompanha nos concertos.

