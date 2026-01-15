No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Recorda-se de José Castelo Branco no “Perdidos na Tribo”? Socialite está de volta
- Joana Lopes
- Há 1h e 41min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
05:43
Recorda-se de José Castelo Branco no “Perdidos na Tribo”? Socialite está de volta
Há 1h e 41min
12:29
Cantor acarinhado pelos portugueses denunciado por assédio sexual
Há 1h e 53min
12:29
Acusações de agressão sexual a figura pública levam Cinha Jardim a confessar: “Tocava-me muito”
Há 1h e 53min
01:40
Internado, Nuno Markl denuncia mensagens a desejarem a sua morte
Há 1h e 49min
03:47
Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: “Ela está a conhecer outra pessoa"
Há 1h e 47min
04:24
Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”
Há 1h e 32min
01:14
Já soma 25 anos de carreira. Lembra-se de como Pedro Granger começou na televisão?
Há 1h e 20min
05:09
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
Há 1h e 20min
06:37
Pedro Granger fala sobre a sua vida amorosa
Há 54 min
04:07
“Tinha 21 anos, quando, de repente, sofre um AVC”. Familiares de Beatriz carregam o peso da culpa
Há 40 min
06:38
Começou com uma dor de cabeça e, em minutos, estava em perigo de vida: "Perceberam que era mais grave do que imaginavam"
Há 31 min
02:55
Mãe recorda momentos de aflição após filha de 21 anos sofrer AVC: “Vieram-me chamar para me despedir da Beatriz”
Há 25 min
02:34
Tudo começou com um cansaço persistente. Aos 11 anos, Simão enfrentou um diagnóstico devastador
Há 19 min