Recorda-se do aparatoso despiste nas escadas monumentais de Coimbra? Poucos imaginam o que aconteceu depois

No «Dois às 10», conhecemos uma história de amor verdadeiramente fora do comum. Céline e Carlos protagonizaram um encontro inesperado que começou com um acidente insólito — talvez se recorde das imagens de um carro a descer as escadas monumentais de Coimbra. O que poucos imaginavam é que desse momento improvável nasceria uma relação que acabaria em casamento.