Recorda-se do Tiago Rufino no «Secret Story 7»?

Carla Anes

Hoje às 11:32

No «Dois às 10», Tiago Rufino recordou a sua participação no programa «Secret Story 7» em 2018, no qual venceu. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira exibiram imagens da sua entrada, apresentação, percurso e vitória no reality show. Tiago Rufino, apesar de ter sido o vencedor, revelou ter ficado um pouco desiludido por não ter ganho o «Desafio Final - Secret Story», confessando que ao ver os concorrentes percebeu que eram mais recentes. Saiba mais em TVI Player