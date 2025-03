Recorde! Marco entrou de grua na casa, um reencontro emocionante com Marta Cardoso

Carla Anes

Hoje às 10:13

No «Dois às 10», recordamos o momento em que Marco surpreendeu Marta Cardoso ao entrar na casa do Big Brother numa grua com um ramo de flores. Este gesto marcou a história do programa, sendo a primeira vez que uma grua foi usada. O reencontro romântico comoveu os presentes. Saiba mais em TVI Player