No «Dois às 10», o pedido de namoro de Diogo a Carolina desencadeou uma série de reações e preocupações. A entrada do falso ex-namorado no jogo lançou dúvidas sobre a estabilidade emocional de Carolina e a sua perceção da situação. A pressão aumentou quando se questionou se Carolina estaria a lidar com sentimentos não resolvidos do passado. Saiba mais em TVI Player